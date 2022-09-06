Владивосток, 6 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Приморье разрушительной силы тайфун «Хиннамнор» всё сносит на своём пути.

Булатова Екатерина ИА REGNUM После дождя

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Дождь в крае льёт уже два дня. В региональных телеграм-каналах приморцы публикуют фото и видео последствий стихии. Так, смыло пешеходный мост через реку в селе Анисимовка, автомобильный — в Чистоводном, большая вода сносит село Екатериновка.

Жители Дальнегорска показывают затопленные и размытые дороги, предупреждают, что «после Садового в сторону села Сержантово на прижиме к сопке скатываются валуны, будьте осторожны».

Также сообщается, что сильно пострадали Находка, Партизанск.

При этом в МЧС Приморья о разрушениях не говорят: «По состоянию на 17:00 6 сентября подтопленных населённых пунктов нет, зафиксировано три перелива через автодороги регионального значения в Партизанском муниципальном районе и в Лазовском муниципальном округе. Ограничения движения нет. Сообщений о необходимости оказания помощи населению не поступало».

Как сообщало ИА REGNUM, на погоду на Сахалине 6 и 7 сентября будет оказывать влияние тайфун «Хиннамнор».