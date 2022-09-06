Село Сергеевка, Приморский край, 6 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября на полигоне Сергеевский в Приморском крае в ходе учений «Восток-2022» подразделения ПВО Восточного военного округа отразили воздушное нападение противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин на военных учениях

В министерстве уточнили, что подразделения ПВО ВВО отразили и одиночные, и групповые удары средств воздушного нападения условного противника.

От воздушного противника прикрытие войскосуществили боевые машины зенитной ракетной системы «Тор-М2У», зенитные комплексы «Панцирь-С1», «Тунгуска-М1», «Стрела-10МН» и стрелки-зенитчики.

Как сообщало ИА REGNUM, на стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», присутствует президент РФ Владимир Путин.

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