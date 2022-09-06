Симферополь, 6 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Имя полного кавалера орденов славы Ивана Клименко присвоено Симферопольской средней общеобразовательной школе № 24 с углубленным изучением иностранных языков. Об этом сообщил 6 сентября в соцсетях глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

ИА REGNUM Орден Славы 2-й степени

«Иван Павлович Клименко — полный кавалер орденов Славы, что по статусу приравнивается к Герою Советского Союза. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками на заключительном этапе Великой Отечественной войны, Иван Павлович был награжден орденом Славы первой степени», — написал Михаил Афанасьев.

«Мы всегда будем помнить подвиг, который совершил советский народ! Склоняем головы перед ветеранами, теми, кто продемонстрировал мужество и отвагу, преданность и любовь к Родине в боях с фашистскими захватчиками и подарил нам мирное небо над головой!» — добавил глава администрации Симферополя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал инициативу о присвоении школам региона имён участников специальной военной операции.