Тюльганский район, Оренбургская область, 6 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершили строительно-монтажные работы на мосту через ручей на трассе Чебеньки — Троицкое в Тюльганском районе. Реконструкция проведена на месяц быстрее, чем планировалось, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Russianhighways.ru Ремонт дороги

Отремонтированный мост является первым объектов, который в 2022 году приводился в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Режим ограничения движения по инженерному сооружению снят.

Старый мост был демонтирован, установлены новые опоры и пролетное строение, проведено устройство деформационных швов и гидроизоляции, уложено асфальтобетонное покрытие, установлено барьерное ограждение. После демонтажа объездной дороги, которая обустраивалась для движения транспорта на время реконструкции, объект будет готов на 100%.

В настоящее время ремонт в рамках нацпроекта осуществляется на девяти мостах. Стоит отметить, что 2022 год стал первым годом реализации программы, которая выделена в составе национального проекта «Безопасные качественные дороги».