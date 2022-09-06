Минск, 6 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания 6 сентября распорядился выработать подход к гражданам республики, получившим «карту поляка». Об этом сообщает пресс-служба главы госудраства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нам надо разобраться: или они граждане Белоруссии, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная «ориентация»», — сказал Лукашенко.

Он также не исключил, что в МВД Белоруссии и в дипломатическом ведомстве могут быть другие вопросы, касающиеся гражданства, которые вызывают обеспокоенность. Кроме того, Лукашенко предложил рассмотреть вопрос лишения белорусского гражданства тех, кто «сбежал» за границу и «действует во вред государству и народу».

Стоит отметить, что «карту поляка» в Польше ввели в 2007 году. Документ подтверждает принадлежность её владельца к польскому народу. Официальное назначение карты — помощь полякам, проживающим за пределами Польши. Фактически документ способствует привлечению в Польшу трудовых мигрантов.