Курск, 6 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области разбит зерноток и пострадали различные сооружения, а также автомобили. Об этом 6 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Сообщаю подробности об обстреле в Глушковском районе. Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский». Она расположена на стыке двух населённых пунктов — Тёткино и Попово-Лежачи. Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения», — написал он.

Также Старовойт отметил, что, несмотря на разгар рабочего дня, при обстреле никто не погиб и добавил, что в данный момент на месте происшествия уже работают специалисты.

«В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии. В жилом секторе посёлков, к счастью, на этот раз существенных повреждений нет», — добавил губернатор Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Роман Старовойт написал, что посёлок Тёткино в Курской области вновь попал под обстрел со стороны вооружённых бандеровских формирований.