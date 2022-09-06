Каир, , 12:38 — REGNUM В Каире состоялась встреча главы Палестины Махмуда Аббаса с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой. Об этом 6 сентября сообщает официальная газета El-Bilad со ссылкой на текст совместного заявления по итогам встречи.

Махмуд Аббас Kremlin.ru

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, касающиеся укрепления двусторонних отношений между странами, а также — поддержка Алжиром независимости Палестинского государства. Кроме того, Ламамра передал от президента Алжира Аббасу приглашение посетить саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдёт в Алжире в начале ноября.

«Президент Махмуд Аббас выразил признательность президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, за его постоянную поддержку дела палестинцев, выразив свою гордость тем, что Палестина стало первым, кто получил официальное приглашение для участия в саммите в Алжире», — говорится в тексте заявления.