Подгорица, 6 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ликвидные активы банков Черногории в июне 2022 года составили 1,49 млрд евро, что на 1,66% больше, чем в мае, говорится в отчете центрального банка страны.

Евро

Ликвидные активы банков в июне были на 29,91% выше, чем в том же месяце прошлого года.

Коэффициенты ликвидности по банковской системе в целом были выше установленных минимумов на дневном и десятилетнем уровне.

В структуре активов банков в июне преобладающая доля в размере 63,18 процента приходилась на общий объем кредитов, за ними следовали денежные средства и депозитные счета в центральных банках с 22,94 процента, ценные бумаги с 13,16 процента, а 0,72 процента относились к остальным активам.

Общий капитал банков на конец июня составил 588,86 млн евро и зафиксировал снижение на 1,63 процента в месячном исчислении и на 4,1 процента в годовом исчислении.