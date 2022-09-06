Сосновский район, Челябинская область, 6 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Челябинской области без вести пропали 43-летняя женщина и её 11-месячная дочь. Об этом пишут СМИ.

cocoparisienne Пропавший человек

Последний раз их видели 2 сентября. Женщина с ребёнком пропала в Сосновском районе. Сейчас ведутся поиски, сообщает отряд «Легион Спас».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние недели на территории Урала пропали несколько человек. Шестилетнюю девочку в Пермском крае нашли мёртвой, а пропавшего 24 июля её ровесника из Оренбуржья ищут до сих пор.