Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Пожилой петербуржец применил травматическое оружие в уличной стычке, защищая супругу и велосипедиста от напавших молодых людей из автомобиля. Об этом сообщили 6 сентября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Stanislav S. Yanchenko Травматический пистолет

Конфликт произошел вечером 5 сентября в Центральном районе города у дома 6 по Суворовскому проспекту. Прибывшие на место полицейские задержали двух мужчин, в возрасте 20 и 63 лет. Еще двух человек — 20-летнего молодого человека и 16-летнего подростка — госпитализировали в больницу с травматическими ранениями.

«После оказания медпомощи старший пациент самовольно покинул больницу», — добавили в полиции.

Как установили полицейские, 63-летний мужчина вместе с 58-летней супругой ехал по Суворовскому проспекту на автомобиле Toyota. В районе дома 6 они стали свидетелями дорожного конфликта между велосипедистом и водителем автомобиля Lada.

«Из отечественного автомобиля выскочили трое молодых людей и стали избивать велосипедиста. Пожилой мужчина решил вмешаться, остановился, вышел из машины и сделал замечание троице. Вместе с ним из машины вышла его супруга. В ответ молодые люди набросились с кулаками на семейную пару», — рассказали в Главке МВД, добавив, что не остановило агрессоров и предупреждение пенсионера о наличии у него травматического пистолета.

В результате пожилой мужчина открыл огонь на поражение, и двое молодых людей получили травматические ранения. Медицинская помощь потребовалась и супругам, при этом женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

«По данному инциденту полиция проводит процессуальную проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — резюмировали в пресс-службе ведомства.