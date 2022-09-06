Москва, 6 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Ущерб Калининградской области от действий Литвы на фоне антироссийских санкций составил примерно 1 млрд долларов США, считает депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия»).

Gov39.ru Правительство Калининградской области

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«По моим прикидкам, на сегодняшний день по Калининградской области речь идет о причиненном ущербе на сумму под 1 млрд $», — отметил Колесник в телеграм-канале.

Парламентарий напомнил про сбор документов, подтверждающих понесенные от действий Литвы убытки, и подтвердил свою готовность взять на себя организационные моменты для обращения в суды, если потребуется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литва активно препятствует российскому транзиту в Калининградскую область, угрожает прекратить выдачу виз для граждан России, а также выразила готовность направить полицейские силы на подконтрольную России территорию б. УССР.