Владивосток, 6 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. На полях VII Восточного экономического форума губернатор Амурской области Василий Орлов подписал соглашение с компанией «ДОМ. РФ», которое предусматривает льготное выделение средств на возведение большой школы в Благовещенске. Строить здание под учреждение образования начнут в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе правительства Приамурья.

ИА REGNUM ВЭФ

Читайте также: На полях VII ВЭФ закрепили решение строить новый путепровод в Приамурье

«Амурская область получит льготное финансирование от ДОМ. РФ на строительство школы на 1200 мест в Благовещенске. Проект готов, площадка определена», — отметил глава региона.

Гендиректор АО «ДОМ. РФ» Виталий Мутко подчеркнул, что современная и качественная инфраструктура важна для повышения качества жизни в регионах. Он выразил надежду, что в ближайшее время проекты, которые компания намерена реализовать в Амурской области, получат одобрение. Использовать для привлечения финансирования намерены инфраструктурные облигации. Глава Приамурья выразил надежду, что таким способом в регионе также будет построен детский сад, частично оплачено строительство путепровода.

«По проектам, о реализации которых сегодня договорились ДОМ. РФ и Амурская область, практически готова вся документация, поэтому начать финансировать их мы сможем уже в ближайшее время», — сказал Виталий Мутко.

Как сообщало ИА REGNUM, путепровод появится в посёлке городского типа Новобурейский в Амурской области. Возвести его намерены к 2024 году, стоимость реализации проекта оценивается в 2,5 млрд рублей.