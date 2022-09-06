Омск, 6 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили о непогоде — дождях и сильном ветре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, ссылаясь на информацию синоптиков, 7 сентября в регионе ожидаются дожди, местами сильные. Усилится ветер, ночью его порывы достигнут 15-20 м/с, днём — 19-24 м/с.

Сильный ветер сохранится в первую половину ночи 8 сентября.

Жителей Омской области просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Обь-Иртышского УГМС, с 8 по 12 сентября в Омской области в ночные часы прогнозируются заморозки от — 1 до -6 °С.

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