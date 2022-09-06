Курск, 6 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В результате нового обстрела ВСУ приграничной территории Глушковского района Курской области пострадало несколько автомобилей, зерноток, трансформаторная станция, сообщил 6 сентября в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела

«Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский». Она расположена на стыке двух населённых пунктов — Тёткино и Попово-Лежачи. Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения», — написал глава региона.

Он уточнил, что без жертв в этот раз обошлось чудом — обстрел вёлся в разгар рабочего дня. На месте происшествия работают специалисты.

Возобновить подачу электроэнергии планируют в ближайшее время. Жилой сектор, уточнил глава региона, существенных разрушений не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли курские приграничные населённые пункты — зафиксирован 21 прилёт. В результате посёлок Тёткино оказался обесточен.