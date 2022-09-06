Идлиб, Сирия, 6 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Биниш на оккупированных боевиками территориях Сирии. Об этом 6 сентября сообщает Al-Hadath.

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По данным журналистов, инцидент произошёл в доме, где проживала семья беженцев.

По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося в здании со времён боёв за город между боевиками и правительственными войсками. В результате инцидента погибли четверо детей — члены одной семьи беженцев.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года на северо-западе страны были задокументированы 22 взрыва неразорвавшихся снарядов и мин войны, в результате которых погибли 19 человек, в том числе шесть детей.