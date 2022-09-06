Джелалабад, Афганистан, 6 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар овдовевшая женщина была застрелена сыновьями своего дяди. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Местные источники сообщают, что в результате стрельбы в кишлаке Качари уезда Куз-Кунар был также ранен и её сын. Собеседники утверждают, что причиной инцидента стал спор из-за земли между женщиной и её родственниками.

Источники добавляют, что убийцы ранее завладели землями этой женщины, и она возбудила против них судебный иск.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по этому поводу.

Правовые споры в сельской местности Афганистана иногда приводят к подобным инцидентам.