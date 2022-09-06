Кишинёв, 6 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Сторонники партии «Шор» 6 октября вышли на протестную акцию к дому президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба партии.

partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор.

Отмечается, что протестующие обвинили Санду и её партию «Действие и солидарность» (ПДС) в злоупотреблении властью. Они потребовали отставки главы республики.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, участники акции потом вышли к зданию администрации президента. Они потребовали проведения досрочных парламентских и президентских выборов, а также освобождения депутат парламента Марины Таубер и других членов партии «Шор».

Напомним, в Молдавии раскручивается дело о незаконном финансировании партии «Шор». Таубер по нему арестовали в июле. Ещё двух членов партии «Шор» отправили под арест 4 сентября.