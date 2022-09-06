Сиэтл, США, 6 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Поиски людей, находившихся на борту разбившегося на западе США гидросамолета, приостановлены, сообщает со ссылкой на береговую охрану 5 сентября New York Post.

Tiffany Von Arnim Сиэтл

Инцидент произошел накануне в заливе Мутини. По имеющимся данным, на борту самолета De Havilland Canada DHC-3 Otter находились девять человек, в том числе один ребенок.