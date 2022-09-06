Поиски людей с разбившегося на западе США гидросамолета приостановлены
Сиэтл, США, 6 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Поиски людей, находившихся на борту разбившегося на западе США гидросамолета, приостановлены, сообщает со ссылкой на береговую охрану 5 сентября New York Post.
Tiffany Von Arnim
Сиэтл
Инцидент произошел накануне в заливе Мутини. По имеющимся данным, на борту самолета De Havilland Canada DHC-3 Otter находились девять человек, в том числе один ребенок.
«Береговая охрана приостановила свои активные поиски оставшихся девяти пропавших без вести с полудня. СИлы береговой охраны совершили 26 поисковых вылетов, охватив 1283 линейных морских мили и охватив площадь более 2100 квадратных морских миль», — написали в Twitter представители береговой охраны.