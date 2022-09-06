Ульяновск, 6 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В министерстве природных ресурсов и экологии Ульяновской области планируют расширить штат инспекторов «для большей результативности». Речь идёт о контрольной работе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карьер

В минприроды отмечают, что ведомству поручено увеличить штат экоинспекторов, в котором в настоящее время насчитывается пять специалистов. Они контролируют недропользование, водные объекты, атмосферный воздух, обращение с отходами. На сколько человек будет расширен штат, не сообщается.

«Планируется увеличить количество инспекторов экологического надзора для большей результативности», — говорится в сообщении ведомства.

Также недропользователям «для прозрачности процесса» рекомендовано оцифровать карьеров. Чиновники совместно с муниципальными главами планируют выявить «все точки» незаконной добычи полезных ископаемых.

Помимо этого, сформирован региональный совета по вопросам использования и охраны недр, в который вошли руководители смежных министерств, муниципальные чиновники, правоохранители, представители Росприроднадзора и Ульяновскнедра. Отмечается, что цель вновь созданного совета — «повышение качества работы в сфере недропользования» за счёт разработки соответствующих рекомендаций, взаимодействие между чиновниками и бизнесом, повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области в связи с распределением государственных функций и сменой приоритетов переименовали минприроды. В числе основных направлений работы ведомства — вопросы лесного хозяйства, рационального использования природных ресурсов и улучшение экологической обстановки.