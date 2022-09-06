Москва, 6 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. При осуществлении платежей в криптовалюте не существует анонимности и это может привести к очередным санкциям со стороны Запада, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Центробанка РФ Алексей Гузнов заявил в ходе VII Восточного экономического форума, что регулятор действительно обсуждает возможность легализации трансграничных расчётов в криптовалюте, но она не должна стать внутринациональным платёжным средством.

«Не стоит забывать, что никакой анонимности в криптоплатежах не существует, и Западу ничего не мешает наложить санкционную лапу и на эти процессы. А своих криптобирж у нас нет — отечественные предприниматели не спешили с их запуском в условиях правовой неопределенности. Поэтому в законодательных нормах, разрешающих трансграничную передачу крипты, нужно предусмотреть и вопрос создания необходимой для этого национальной инфраструктуры», — отметил Горелкин в своем телеграм-канале.