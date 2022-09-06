Таллин, 6 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Начало учебного года

В 2022 году Таллин расширил пакет мер помощи семьям, в которых растут школьники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Так, в начале 2022-2023 учебного года город выплатит пособие в размере 50 евро на каждого ученика в семье в возрасте до 19 лет. Пособие полагается ребенку, который зарегистрирован в Таллин по одному адресу хотя бы с одним из родителей не позднее 1 января 2022 года.

Это пособие могут получать и те столичные семьи, ребенок или дети которых посещают школу за пределами Таллина.

Пособие не начисляется автоматически, на него надо ходатайствовать с 13 сентября по 30 ноября в электронной среде taotlen. tallinn. ee.

Кроме того, семьям, которые получают прожиточное пособие, будет выплачено дополнительно на каждого школьника 32 евро.