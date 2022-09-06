Москва, 6 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке российским гражданам для отдыха хорошо бы построить курорты международного уровня, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик FreedomFinanceGlobal Наталья Мильчакова.

Minvr.gov.ru На Дальнем Востоке

«Ещё в доковидные времена правительство РФ планировало увеличить долю туристической отрасли в ВВП с 3,5 до 6% минимум.

Однако пандемия коронавируса и последующие локдауны вместе с ограничениями, сильно ударившими по туристическому бизнесу не только в России, но и во всём мире, заставили государство эти планы на некоторое время поставить на паузу.

Теперь, как считают в Минэкономразвития РФ, всё должно измениться к лучшему: внутренний туризм должен вносить существенный вклад в рост российского ВВП, причём более существенный, чем планируемые ранее с учётом как внутреннего, так и выездного туризма, 6%.

Эти планы выглядят реалистичными: ведь в туристический сезон 2022 года по сравнению с доковидным 2019 годом за границу, в том числе в Турцию, не поехали отдыхать 32 млн россиян.

Но для того, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на туризм и отдых в России, необходимо больше курортов, организованных с учётом лучших международных стандартов туризма и отдыха.

Создание 12 новых курортов на Дальнем Востоке, которые появятся на уникальных по своим природным богатствам и красоте территориях Приморского края, Камчатского края и Сахалинской области, безусловно, отличная идея, и нет сомнения, что такие курорты со временем будут построены.

Однако самой важной задачей будущих курортов (и, разумеется, властей регионов) станет поддержание доступных цен на отдых на этих курортах. А это будет непросто, особенно с учётом дорогостоящих авиаперелётов на Дальний Восток и обратно.

Поэтому было бы не лишним создание специального авиаперевозчика с доступными ценами на билеты именно для транспортировки пассажиров из крупных российских городов на курорты Дальнего Востока.

Если будет решена проблема транспорта и ценовой доступности отдыха, не говоря уже о том, что качество туризма на российском Дальнем Востоке (в том числе, отелей, дорог и т.д.) должно соответствовать мировым стандартам, то дальневосточные курорты со временем могут стать альтернативой не только отдыху на за границей, но и на более востребованном россиянами Востоке», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более десятка новых курортов появятся на территории Дальневосточного федерального округа, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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