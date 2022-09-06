Париж, 6 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Французский депутат Мануэль Бомпар критикует президента Франции Эммануэля Макрона за отсутствие «политики структурирования», передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

После пресс-конференции Эммануэля Макрона по энергетике депутат Мануэль Бомпар осудил политику главы государства.

«У нас всегда складывается впечатление, что призывают французов», — заявил депутат, в то время как президент призывает домохозяйства экономить энергию.

«Я за структурную политику, а не за то, чтобы потребители чувствовали себя виноватыми», — добавил Мануэль Бомпар.

Как сообщало ИА REGNUM, часто критикуемый за то, что раньше не перезапустил атомную энергетику, глава французского государства Эммануэль Макрон в своем выступлении защищался.

Читайте также: Макрон защищает ядерную энергетику Франции