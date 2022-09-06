Лондон, 6 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе в ходе биржевых торгов 6 сентября опускались ниже $2220 за 1 тыс. кубометров, темпы снижения ускорялись до 12%. Таковы данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

На открытии торгов стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составляла $2423,5 за 1 тыс. кубометров (минус 4,7%). В первый час торгов снижение не превышало 8%.

Позднее темпы снижения котировок ускорились, максимальное снижение составило 12,8%, цена на газ опустилась до $2215,9 за 1 тыс. кубометров.

К 10:48 цена подошла к отметке $2254,8 (минус 11,3%). Для отсчёта динамики котировок взята расчётная цена предыдущего дня, это $2542,9 за 1 тыс. кубометров.

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