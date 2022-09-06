Симферополь, 6 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Оказать помощь освобождённым территориям б. УССР в организации референдума готова Республика Крым. Об этом 6 сентября сообщил председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы готовы оказать помощь, когда будут определены сроки и параметры проведения референдумов. Это очень важно, поэтому мы готовы оказать абсолютно любую помощь, в том числе методическую, избирательным комиссиям. Мы готовы высадить команду, когда там сформируются для этого все условия и будут соответствующие обращения», — сказал Константинов ТАСС.

Спикер крымского Госсовета уточнил, что Крым в 2014 году получил уникальный и колоссальный опыт, и готов им делиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что жители региона требуют как можно скорее провести референдум о воссоединении с Россией.