* талибов — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 6 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гор объявили, что суд первой инстанции подверг наказанию палками шесть человек за различные преступления против «шариата». Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Пресс-служба губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе в своём информационном бюллетене сообщила, что эти люди приговорены к «тюремному заключению и наказанию за моральное разложение и воровство».

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Согласно бюллетеню, к наказанию палками приговорены «девушка и юноша за прелюбодеяние, а трое несовершеннолетних мальчиков — за моральное разложение».

В бюллетене указано, что «вор также был приговорён к 39 ударом палкой и тюремному заключению в силу доказательств и признания арестованного».

Ранее талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) суд в Горе также приговорил нескольких человек к наказанию в виде «шариатских ударов палкой».