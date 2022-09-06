Казань, 6 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Факт незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны выявили правоохранители Татарии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МВД по РТ.

16. мвд. рф Подпольное казино

В Казани в нежилом помещении отдельно стоящего здания было организовано проведение азартных игр. Подпольное казино оборудовано компьютерами.

Сотрудники полиции ликвидировали незаконную игорную деятельность. Из салона изъяли 25 мониторов, 24 системных блока, сотовые телефоны, тетрадь с записями и деньги.

ИА REGNUM ранее сообщало, в подвальном помещении жилого дома по улице Восстания в Казани было организовано проведение азартных игр. В июне подпольное казино ликвидировали, возбудили уголовное дело.

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