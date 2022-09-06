Сарапул, Удмуртия, 6 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Сарапульском филиале Республиканского медицинского колледжа открылся симуляционно-аккредитационный центр. Это комплекс кабинетов, оснащенных медицинским оборудованием, рассказала в своем telegram-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

t. me/elvira_pinchuk Симуляционно-аттестационный центр в Сарапуле

Здесь ежегодно будут проходить обучение около 400 студентов и 50 школьников — участников проекта «медицинские классы». Условия работы будут максимально приближены к реальным, что позволить осваивать новые навыки и применять на практике полученные знания, развивать клиническое мышление. В кабинетах проведен ремонт, закуплены тренажеры и манекены.

В настоящее время такие центры работают в Ижевском, Глазовском, Воткинском и Можгинском филиалах Республиканского медколледжа по национальному проекту «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские классы работают в девяти школах Ижевска — в Столичном лицее, лицеях №14,25,30, гимназии № 83 и школах №42,74,80, 84. Основными предметами являются химия и биология, которые изучаются пять раз в неделю. Также школьники проходят «Основы медицинских знаний», «Практикум по микробиологии», «Основы физиологии и анатомии», «Функциональные системы человека», «Оказание первой помощи». В рамках проекта «Взаимообучение городов» проводятся выездные стажировки. Всего в республике в прошлом учебном году работал 21 медицинский класс.

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