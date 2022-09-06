Ярославль, 6 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В центре Ярославля брошен и разрушается памятник федерального значения — главный дом усадьбы Вахрамеева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Здание расположено в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО на улице Ушинского, 16. Ранее в нём размещался военный коммисариат Кировского района, однако сейчас здание по каким-то причинам оказалось заброшенным и не охраняется.

Внутрь проникли вандалы и, судя по всему, регулярно посещают памятник. Усадьба подверглась настоящему разгрому. Стены исписаны рисунками, часть окон выбиты, сняты старинные двери в стиле модерн.

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Судя по следам, усадьба стала местом употребления алкогольных напитков и, возможно, наркотиков. В некоторых помещениях видны следы пожара.

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Очевидно, что усадьба нуждается в срочных мерах по защите и спасению. Внутри начали обваливаться потолки.

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Усадьба возникла в первой четверти XIX века и является, как сказано в паспорте объекта, «одной из лучших городских усадеб Ярославля».

Усадьба Вахрамеева в Ярославле — памятник федерального значения

Главный дом усадьбы был перестроен в 1912 году в стиле модерн представителем известной ярославской купеческой династии Вахрамеевых Авениром Вахрамеевым.