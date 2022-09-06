Москва, 6 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Главная причина того, что в РФ с января по июль 2022 года производство вагонов метро снизилось на 42%, во многом связана с политикой санкций, введенных против России с марта 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вагон метро

«Вероятно, основные производители вагонов для метрополитена (это ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах и Тихвинский вагоностроительный завод) столкнулись с отсутствием необходимой элементной базы для выполнения имеющихся у них заказов. В частности, ТВЗ простаивал более двух месяцев с мая по начало августа из-за отсутствия подшипников, производимых в США, — сказал Максимов. — Но в целом давать понижательные прогнозы относительно количества производимых в России вагонов метро пока что кажется преждевременным. Очевидно, что логистические цепочки, нарушенные санкциями, будут выстроены в ближайшей перспективе, или же элементная база претерпит определённые коррективы с учётом замены импортных комплектующих российскими аналогами. Кроме того, планы по увеличению и модернизации вагонного парка российского метрополитена никто не отменял. В первую очередь это касается, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга».

По его словам, очевидно, что расчёт на элементную базу, производимую компаниями из недружественных стран, должен быть скорректирован в пользу российского производителя. В случае невозможности такого манёвра, нужны меры по параллельному импорту.

«Повышение локализации производства вагонов для метрополитена станет необходимой гарантией для снижения указанных рисков и сможет стать драйвером для снижения себестоимости», — подытожил Максимов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как будет обновлен подвижной состав Петербургского метрополитена.