Таллин, 6 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум.

Больничный коридор

Министр здоровья и труда Эстонии Пеэп Петерсон намерен сохранить введенный на время эпидемии коронавируса порядок оплаты больничных листов со второго дня болезни (до этого оплата происходила лишь на четвертый день).

Как сообщило эстонское гостелевидение ETV, предложение министра уже поддержали профсоюзы. В то же время Союз работодателей Эстонии напомнил о рисках злоупотребления при такой системе, хотя в целом поддержал порядок оплаты больничного.

Предполагают, что правительство обсудит этот вопрос в середине сентября нынешнего года.

С 2009 года в Эстонии первые три дня на больничном не оплачивались, с четвертого по восьмой день работодатель платил в размере 70% от зарплаты, далее платила Больничная касса. Чтобы люди не распространяли коронавирус на работе, правила в конце 20-го года поменялись. Работодатель платит сейчас за больничный со второго по пятый день, после чего начинает платить Больничная касса.