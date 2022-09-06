Бейрут, 6 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Судно с мигрантами потеряло управление в ходе плавания из Ливана в Грецию. Об этом 6 сентября сообщает Lebanon 24.

U.S. Coast Guard Лодка с мигрантами

По данным журналистов, на борту судна находятся 60 граждан Ливана, пытавшихся попасть на территорию ЕС. После выхода в открытое море судно покинули капитан и другие члены экипажа.

По данным ливанских властей, которые смогли связаться с некоторыми пассажирами, судно дрейфует в сторону берегов Греции.

«Мы пытаемся связаться с властями в Афинах, а также с послом Ливана, чтобы сообщить им местонахождение лодки, а также с береговой охраной в Греции, с целью помочь людям, оказавшимся в затруднительном положении. Всего насчитывается около 60 человек, большинство из них ливанцы», — цитируют журналисты заявление Главного управления чрезвычайных ситуаций Ливана.