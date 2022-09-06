Буэнос-Айрес, 6 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Судебный процесс над вице-президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, обвиняемой в коррупции во время ее правления (2007–2015 гг.), вступает в одну из заключительных стадий — выступление защиты. Об этом пишет агентство EFE.

(сс)Presidencia de la Nación Argentina Кристина Фернандес де Киршнер

Судебный процесс проходит на фоне манифестаций в поддержку Фернандес де Киршнер по всей стране.

Ранее прокурор, участвующий в процессе, потребовал приговорить вице-президента Аргентины к 12 годам тюремного заключения.