Рига, , 12:04 — REGNUM К поисковым работам на месте крушения частного самолета в Балтийском море привлечен подводный дрон.

Подготовка дрона к работе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Как сообщил латвийский портал lsm. lv, речь идет о дроне Европейского агентства по безопасности на море, базирующемся в Эстонии. Два корабля береговой охраны Латвии и один пограничный корабль продолжают оставаться в районе операции.

Всего к вечеру понедельника, 5 сентября, спасателям удалось найти 11 фрагментов самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, частный самолет Cessna 551, принадлежащий немецкому бизнесмену Карлу-Петеру Гриземанну, вылетел из Испании. По пути самолет дважды изменил направление — в Париже и Кельне — и затем пересек Балтийское море, миновав шведский остров Готланд. В 20:37 радары зафиксировали, что самолет резко теряет высоту и скорость, после чего исчез с радаров.

Катастрофа произошла в нейтральных водах между Швецией и Латвией. Директор латвийского Бюро по расследованию транспортных несчастных случаев и инцидентов Анита Шкинума сообщила что, пока неизвестно, будет ли латвийская сторона расследовать аварию.

Бюро находится в контакте с коллегами в Испании и Австрии, чтобы договориться, какая страна будет проводить расследование по факту крушения самолета в Балтийском море. Пока расследование не начато, так как сначала должны быть найдены обломки самолета, пассажиры или члены экипажа.