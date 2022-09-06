Москва, 6 сентября 2022, 12:03 — REGNUM Сегодня, 6 сентября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования Чеченской Республики отметил, что в республике успешно решаются серьёзные, востребованные временем задачи, сообщается на сайте Кремля.
Президент особо подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции, герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество. Плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию.
«Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем, сохраняете твёрдую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным отцами и дедами», — отметил Путин и пожелал жителям Чечни всего наилучшего.
ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ выпустит в обращение драгоценную памятную монету «100-летие образования Чеченской Республики».
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