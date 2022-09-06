Москва, 6 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования Чеченской Республики и отметил, что в республике успешно решаются серьёзные, востребованные временем задачи, сообщается на сайте Кремля.

Крылов Иван Грозный сити. Чечня. Грозный

Президент особо подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество. Плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию.

«Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем, сохраняете твёрдую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным отцами и дедами», — отметил Путин и пожелал жителям Чечни всего наилучшего.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ выпустит в обращение драгоценную памятную монету «100-летие образования Чеченской Республики».

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