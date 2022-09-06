Кишинёв, 6 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Молдавии грузовики выстроились в многокилометровые очереди на таможенном пункте «Костешты-Стынка» перед границей с Румынией. Об этом 6 сентября сообщает телеканал Pro TV.

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

«По моим подсчётам, прошлой ночью они оформили 80 грузовиков, но мы не двигались уже 14 часов», — сказал один из водителей журналистам.

Молдавские таможенники сообщили, что задержки происходят из-за румынской стороны. В таможенной зоне стоят 20 грузовиков, которые уже прошли осмотр молдавскими сотрудниками и ожидают досмотра румынскими таможенниками. Кроме того, в Румынии ночью не работает фитоконтроль.

«Мы можем пропустить столько грузовиков, сколько готова пропустить румынская сторона», — сказал журналистам представитель молдавской таможни.

Стоит отметить, что представители молдавских транспортных компаний уже в мае начали жаловаться на очереди при выезде грузовиков из Молдавии. Как сообщил администратор международной ассоциации перевозчиков Юлиан Постикэ, проблемы копились много лет и обострились, когда торговые маршруты были перенаправлены после начала боевых действий в б. УССР.