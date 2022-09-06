* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:02 — REGNUM Министерство юстиции правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что «в настоящее время географические условия и политическая ситуация в Афганистане не готовы к деятельности политических партий» и доказано, что именно партии были причиной конфликтов и несчастий страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана Pixabay.com

«Когда партии осознают свою реальную ответственность и люди ознакомятся с политикой, возможно, будет разрешена деятельность политических партий», — заявило министерство в информационном бюллетене.

В бюллетене отмечается, что сделанные ранее заявления чиновников министерства юстиции о политических партиях и конституции были неправильно поняты, и их смысл заключался не в том, что конституция не нужна.

Абдул Карим Хайдар, заместитель министра юстиции, заявил на пресс-конференции , что Афганистану не нужна конституция и что «народные проблемы в стране будут решаться на основе ханафитской юриспруденции».

В бюллетене подчёркивается, что «существование конституции является настоятельной необходимостью», и в прошлом существовали конституции, основанные на Коране, хадисах и особенно ханафитской юриспруденции.

По данным министерства юстиции, работа над конституцией, которая охватывает все вопросы жизни, начата и она ведётся несколькими комитетами.

Однако, напомним, что ранее мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что не надо следовать законам, созданным человеком, а следует придерживаться закону Божьему и нормам шариата.