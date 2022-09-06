Уфа, , 12:05 — REGNUM Десять тысяч квадратных метров новых производственно-складских корпусов сдадут в конце 2022 года в одном из индустриальных парков в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что в республике продолжается работа по развитию индустриальных и технопарков, которые являются важным инструментом для развития промышленности и малого бизнеса.

Глава региона напомнил, что некоторые парки создаются за счет средств федерального бюджета, некоторые — строят республиканская корпорация развития и региональный фонд.

Сообщается, что всего в Башкирии функционирует 12 индустриальных парков и 18 технопарков. В них зарегистрированы 168 резидентов, общий объём инвестиций составляет свыше 44 млрд рублей. В результате было создано свыше 30 тысяч рабочих мест.

«Меня очень радует интенсивное развитие индустриального парка «ПромЦентр» в уфимском микрорайоне Шакша. Сейчас здесь реализуется масштабный инвестпроект. По нему в конце декабря мы сдадим 10 тысяч квадратных метров новых производственно-складских корпусов, следом — ещё 30 тысяч кв. метров», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что в самом начале строительства в Башкирии образовалась очередь из предпринимателей, которые готовы занять эти площади.

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