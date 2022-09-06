Джакарта, , 12:02 — REGNUM Десятки студентов из ряда университетов Индонезии начали прибывать, чтобы провести демонстрацию против повышения цен на топливо перед комплексом парламента, сообщает CNN Indonesia.

Протест OpenClipart-Vectors

Рабочие и студенты вместе с исламской студенческой ассоциацией выразили свое неприятие из-за решения правительства о повышении цен на топливо.

«В сегодняшней ситуации повышение цен не отвечает интересам угнетенного народа», — заявил один из протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские в Индонезии применили слезоточивый газ против студентов, которые во время демонстрации бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

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