Донецк, 6 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Три района Донецка: Петровский, Кировский и Куйбышевский подверглись обстрелам со стороны киевских боевиков. Об этом сообщает 6 сентября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

В 9:30 зафиксирован обстрел Петровского района с позиций ВСУ в Красногоровке. По городу выпущено 5 снарядов калибра 152 мм.

В 10:40 и 11:50 обстрелян Кировский район. С позиций в Красногоровке по нему выпущено соответственно 6 и 3 снаряда калибра 152 мм.

В 11:35 по Куйбышевскому району из Красногоровки выпущено 6 снарядов калибра 155 мм.

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