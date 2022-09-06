Москва, , 12:01 — REGNUM В России рынок потребительского и ипотечного кредитования восстанавливается, и спрос на займы будет расти вслед за повышением тонуса потребителей, их уверенности в завтрашнем дне, появлением у них потребностей, которые можно реализовать при помощи кредита, а также насыщением рынка товарами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Сохраняется и потребность в кредите у малообеспеченных граждан, которые вынуждены перекредитовываться или занимать до зарплаты. Поэтому при улучшении условий и снижении кредитной ставки запрос на потребительское кредитование будет расти. Летом, например, потребительские кредиты часто выдавались для подготовки детей в школу. В дальнейшем многое будет зависеть от сохранения госпрограмм поддержки ипотеки, насыщения автомобильного рынка, уровня кредитных ставок и, конечно, благосостояния российских граждан, а также их личных планов на будущее», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ рост потребительского кредитования будет сдерживать уровень безработицы и динамика реальных доходов населения.

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