Владивосток, 6 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Поездка в Донбасс президента России Владимира Путина состоится тогда, «когда придёт время» для этого. Об этом 6 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда время придёт, такая поездка состоится», — сказал он в интервью изданию «Известия».

Также представитель Кремля уточнил, что у главы Российского государства обширные планы по развитию Донбасса.

«Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активная, там работает много-много тысяч людей», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тема мобилизации не запланирована для обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с президентом России Владимиром Путиным.