Ульяновск, , 12:00 — REGNUM В Ульяновской области после прокурорского иска суд принял решение о возвращении бассейна региональной детской больнице, переданного в аренду студии без медицинской лицензии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Плавательный бассейн МГСУ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт областной детской клинической больнице Ю. Ф. Горячева, где работает бассейн. Надзорное ведомство установило, что в 2021 году с согласия минздрава Ульяновской области бассейн был передан в аренду некоммерческой студии гидрореабилитации, которая не имеет лицензии на медицинскую деятельность.

Правоохранители отмечают, что для защиты прав детей прокуратура вышла в суд с требованием о признании недействительным договора аренды, а также о возвращении бассейна больнице. В ведомстве отмечают, что Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил исковые требования.

«Восстановлена возможность осуществления государственным учреждением здравоохранения […] деятельности по оказанию медицинской помощи детскому населению в помещении бассейна», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее данную ситуацию прокомментировали в минздраве.

«Министерство здравоохранения Ульяновской области согласно с вынесенным решением и не будет его обжаловать, а также будет способствовать исполнению данного решения в установленные судом сроки», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области выделено свыше 150 млн рублей на ремонт и переоснащение Барышской районной больницы, к которой планируется присоединить Базарносызганскую районную больницу. Власти ссылаются на кадровый дефицит, слабость оснащения, высокую смертность и кредиторскую задолженность больнице в Базарном Сызгане.

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