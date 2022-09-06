Ульяновск, 6 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области после прокурорского иска суд принял решение о возвращении бассейна региональной детской больнице, переданного в аренду студии без медицинской лицензии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавательный бассейн МГСУ

Речь идёт областной детской клинической больнице Ю. Ф. Горячева, где работает бассейн. Надзорное ведомство установило, что в 2021 году с согласия минздрава Ульяновской области бассейн был передан в аренду некоммерческой студии гидрореабилитации, которая не имеет лицензии на медицинскую деятельность.

Правоохранители отмечают, что для защиты прав детей прокуратура вышла в суд с требованием о признании недействительным договора аренды, а также о возвращении бассейна больнице. В ведомстве отмечают, что Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил исковые требования.

«Восстановлена возможность осуществления государственным учреждением здравоохранения […] деятельности по оказанию медицинской помощи детскому населению в помещении бассейна», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее данную ситуацию прокомментировали в минздраве.

«Министерство здравоохранения Ульяновской области согласно с вынесенным решением и не будет его обжаловать, а также будет способствовать исполнению данного решения в установленные судом сроки», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области выделено свыше 150 млн рублей на ремонт и переоснащение Барышской районной больницы, к которой планируется присоединить Базарносызганскую районную больницу. Власти ссылаются на кадровый дефицит, слабость оснащения, высокую смертность и кредиторскую задолженность больнице в Базарном Сызгане.

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