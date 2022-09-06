Лондон, , 11:59 — REGNUM Такого не могло случиться с британскими премьер-министрами прошлого Уинстоном Черчиллем и Маргарет Тэтчер, но новоизбранную главу тори Лиз Трасс в соцсети перепутали с совершенно посторонней женщиной, о чем сообщает газета Guardian.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Как только Трасс выиграла гонку за лидерство, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон написала в соцсети поздравление @liztruss.

«Поздравляю Лиз Трасс, которая вступает в должность премьер-министра Великобритании. Швеция и Великобритания продолжат наше глубокое и обширное сотрудничество. Оно представляет важность для наших граждан, экономики и безопасности», — написала она.

К сожалению, с 2009 года данный аккаунт принадлежит женщине по имени Лиз Трасселл, поэтому новому лидеру Великобритании пришлось довольствоваться ником @trussliz.

Однако Трасселл не растерялась и тут же пообещала скоро приехать в гости. «Готовьте фрикадельки!» — ответила она премьер-министру Швеции.

Позднее Андерссон удалила поздравление. Однако она оказалась не одинока в своей ошибке, и еще несколько человек, включая члена британского парламента, написали не той Лиз Трасс.

Ведущая телеканала Sky News Софи Ридж пришла в восторг от этого обмена сообщениями и написала, что Трасселл «живет на максимум», отвечая на ошибочные посты.

Один из пользователей призвал назначить Трасселл новым премьер-министром и запросил аудиенции у королевы.

Трасселл ответила: «Да!!!!!! Мы с королевой Лиз стопудово стали бы лучшими подружками».

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