В Ярославском госуниверситете создадут пространство для предпринимателей
Ярославль, 6 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова появится новый центр для развития молодёжного предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.
«Точка кипения» — это студенческая коворкинг-площадка, на базе которой проходят мероприятия, посвящённые науке, бизнесу и созданию собственных проектов.
Теперь к этим направлениям добавится предпринимательство. Вуз одержал победу в конкурсе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Университету будет выделено 3 миллиона рублей на финансирование проекта по созданию «предпринимательской точки кипения».
Средства, полученные на реализацию проекта, пойдут на закупку оборудования и программного обеспечения, а также оплату труда наставников и экспертов. Помимо этого университета получит доступ к цифровым сервисам экосистемы организатора конкурса АНО «Платформа НТИ».
«Точка кипения» для предпринимателей позволит не только увеличить число проектов в этой сфере, но и поддержать больше студентов, которые пишут свои курсовые и дипломные работы в формате «стартап как ВКР».
Помимо Демидовского университета, грант на создание подобных пространств в Ярославской области получили также Ярославский государственный технический и Рыбинский государственный авиационно-технический университеты. Всего же «предпринимательские точки кипения» появятся в 60 вузах страны.