Ярославль, 6 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова появится новый центр для развития молодёжного предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.

Yarregion.ru Открытие «Точки кипения» в Ярославле

«Точка кипения» — это студенческая коворкинг-площадка, на базе которой проходят мероприятия, посвящённые науке, бизнесу и созданию собственных проектов.

Теперь к этим направлениям добавится предпринимательство. Вуз одержал победу в конкурсе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Университету будет выделено 3 миллиона рублей на финансирование проекта по созданию «предпринимательской точки кипения».

«Ожидаемый результат нашей программы — поэтапное открытие двух пространств в этом формате: первое на базе основного коворкинга Точки кипения ЯрГУ, второе — на базе Института радиотехнических систем ЯрГУ, рядом с необходимыми лабораториями, где предполагается ведение работы в технологическом контексте, в том числе с индустриальными партнерами», — отметил начальник управления научных исследований и инноваций ЯрГУ им. П. Г. Демидова Николай Живаев.

Средства, полученные на реализацию проекта, пойдут на закупку оборудования и программного обеспечения, а также оплату труда наставников и экспертов. Помимо этого университета получит доступ к цифровым сервисам экосистемы организатора конкурса АНО «Платформа НТИ».

«Точка кипения» для предпринимателей позволит не только увеличить число проектов в этой сфере, но и поддержать больше студентов, которые пишут свои курсовые и дипломные работы в формате «стартап как ВКР».

Помимо Демидовского университета, грант на создание подобных пространств в Ярославской области получили также Ярославский государственный технический и Рыбинский государственный авиационно-технический университеты. Всего же «предпринимательские точки кипения» появятся в 60 вузах страны.