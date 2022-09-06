Владивосток, , 11:59 — REGNUM «АвтоВАЗ» может начать серийный выпуск небольшой партии автомобилей Lada Largus в электрической версии уже в 2023 году. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в рамках экспертной сессии «Автопром: новый импульс» на Восточном экономическом форуме.

Максим Соколов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию», — цитирует главу автогиганта «Прайм».

Он не исключил, что в рамках следующего года может дойти до небольшой серии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа с конвейера автозавода в Ижевске сошел последний автомобиль Lada Vesta. В компании заявляли, что передают производство этой модели площадке в Тольятти. При этом ижевское предприятие продолжит выпуск запчастей для LADA Vesta, сохранив сервисные и обеспечивающие функции.

Кроме того, планировалось, что ижевский автозавод будет производить новые электрические версии LADA e-Largus.

С 29 августа все заводы компании вернулись к пятидневной рабочей неделе.

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