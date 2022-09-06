Владивосток, , 11:58 — REGNUM Госдума в ближайшее время может принять законы, регулирующие ответственность за нарушения при выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА). Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе VII Восточного экономического форума.

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается цифровых финансовых активов, мы здесь здорово продвинулись. Определение, регулирование этого рынка прописано в законодательстве, налогообложение также описано. Надо принять еще законы, касающиеся ответственности в случае, если не в соответствии с законом выпускаются цифровые финансовые активы либо выпускают их те организации, которые не находятся в реестре Центрального банка», — сказал депутат.

Аксаков считает, что в осеннюю сессию соответствующие законы будут приняты, поскольку они уже внесены в Госдуму и достаточно проработаны.

«Я смотрю с большим оптимизмом на этот рынок и думаю, что он в следующем году начнет очень даже бурно развиваться», — заключил глава думского комитета.