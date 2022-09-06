Мадрид, 6 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Двое человек — 23-летняя женщина и 19-летний мужчина — получили серьезные ожоги в результате взрыва, предположительно вызванного утечкой газа в половине первого ночи 6 сентября в баре, расположенном в районе Карабанчель в Мадриде. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на экстренные службы города.

David Santaolalla Мадрид

Получив сообщение о взрыве, пожарные Мадрида отправились в бар, который был закрыт для посетителей, и обнаружили, что утечка газа продолжалась.

Отмечается, что именно утечка газа вызвала последующий пожар.